Почему растут цены на соевое масло?

Фьючерсы на соевое масло в Чикаго в начале недели выросли почти на 3,9%, хотя впоследствии частично скорректировались, сообщает Bloomberg. Несмотря на это, активный контракт демонстрирует рост уже шестую торговую сессию подряд, одновременно базовые цены на пальмовое масло в Куала-Лумпуре повысились на 1,6%.

Поддержку рынку оказало подорожание нефти: рост ее стоимости традиционно делает альтернативные виды топлива, в частности биодизель, более привлекательными, что увеличивает спрос на растительные масла.

Аналитики отмечают, что на этой неделе цены на соевое масло будут тесно коррелировать с нефтяными котировками после ударов США и Израиля по Ирану. Рынок нефти пережил резкий рост – больше всего за последние четыре года – из-за опасений длительных перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Важно! Хотя страны Ближнего Востока импортируют меньше пальмового масла, чем Индия, Китай или Европейский Союз, около пятой части мировых поставок этого продукта транспортируется именно через Ормузский пролив. Обострение конфликта может не привести к отмене поставок, однако альтернативные маршруты потребуют больше времени.

По словам участников рынка, суда все чаще избегают опасных маршрутов или работают по повышенным тарифам фрахта, что способно подтолкнуть цены на растительные масла в странах Персидского залива и повлиять на торговые потоки.

Обратите внимание! Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива вместе с Афганистаном и Пакистаном ежегодно импортируют около 5 миллионов тонн растительных масел. Ожидается, что из-за войны в регионе высокие цены могут сохраняться минимум один-два месяца, а объемы торговли – колебаться.

