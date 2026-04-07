Ціни сигналізують про зміну тренду

Український ринок сої демонструє чітке зміщення попиту від експорту до внутрішнього перероблювання, повідомляють аналітики Spike Brokers. Це підтверджується динамікою цін: на базисі CPT Одеса вони знизилися до 436 доларів США за тонну, втративши 4 долари США за тонну за тиждень.

Водночас внутрішній переробний паритет зріс до 492 доларів США за тонну, додавши 4 долари США за тонну. Така різниця свідчить про посилення конкуренції з боку переробників, які готові платити більше за сировину.

Цінова динаміка фактично формує новий баланс на ринку, де внутрішній попит поступово витісняє експортний напрям.

Експорт стабільний, але концентрований

Попри зміну внутрішніх тенденцій, експорт сої залишається стабільним. У березні Україна відвантажила 197 тисяч тонн, а з початку сезону (з вересня 2025 року) – близько 1,6 мільйона тонн.

Водночас географія постачання залишається досить вузькою. Основні обсяги української сої спрямовуються до Туреччини та країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини.

Зверніть увагу! Така концентрація формує стабільний попит, однак водночас робить ринок більш залежним від окремих напрямків, що може впливати на подальшу цінову динаміку.

