Недавно введенные экспортные пошлины в 10% в отношении украинского рапса и сои, по словам аграриев, фактически остановили экспорт этих культур. Производители призвали Кабмин немедленно отреагировать на проблему.

В чем опасность "соево-рапсовых правок"?

На экспортном рынке сои и рапса Украины сейчас сложилась довольно тяжелая ситуация, когда производители не могут продать свою продукцию из-за нерешенных юридических вопросов. Генеральный директор УКАБ Олег Хоменко в комментарии 24 Канала отметил, что фактически проблемная ситуация сейчас сконцентрировалась в экспорте сои.

Эксперт отмечает, что закон был принят еще в июле, а президент подписал его 2 сентября, тогда же он и был опубликован. Со дня опубликования акта было введено это экспортная пошлина.

Олег Хоменко Генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Однако следует заметить, что на подзаконном уровне отсутствует механизм, который на данный момент мог бы подтвердить, что указанная продукция является выращенной сельскохозяйственными производителями или кооперативами. Поскольку в соответствии с изменениями в законодательство под действие этой пошлины в 10% не подпали хозяйства, чья продукция была выращенной собственными силами, или принадлежала кооперативам, которые объединились для того, чтобы экспортировать.

Закон был принят с нарушением процедуры

Заместитель председателя ВАР Денис Марчук в комментарии 24 Канала отметил, что это была позорная ситуация, потому что "приняли закон, но не приняли процедуру, как он будет внедрен".

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Во-первых, мы отметили, что он бьет по сектору, потому что потери для товаропроизводителей будут около 18 миллиардов гривен. Во-вторых, мы портим свои отношения с Европейским Союзом, потому что этот закон напрямую противоречит соглашению об ассоциации с ЕС. Поэтому, собственно, то, как они этот закон приняли, с нарушением процедуры и полностью нарушая законы – это уже история. 45 дней президент его не подписывал, и наверное, это была одна из деталей, почему мы не разработали какие-то нормативы, которые должны быть осуществлены.

По словам эксперта, все думали, что президент закон не подпишет, но по факту закон подписан: "И с 4 – 5 сентября у нас практически остановился экспорт сои. И не только для тех, кто производит сам, но и для экспортеров".

Что сейчас происходит на экспортном рынке сои и рапса?

По состоянию на сейчас ситуация, по словам Олега Хоменко, остается не решенной, потому что нет механизма, каким образом фермерские хозяйства могут подтвердить, что эта продукция является их. Уже состоялось несколько совместных совещаний с таможней, налоговой и, к сожалению, сейчас вопрос далек от решения. Поэтому, по мнению эксперта, это очень сильный удар по производителям.

Он отмечает, что есть два фактора, которые добавили дополнительных проблем:

Во-первых, закон был подписан президентом непредсказуемо , когда никто не ожидал, что он будет подписан именно в эту дату. Он неожиданно был подписан, когда контракты на поставку продукции уже были заключены, зафиксированы цены, без учета 10% пошлины.

, когда никто не ожидал, что он будет подписан именно в эту дату. Он неожиданно был подписан, когда контракты на поставку продукции уже были заключены, зафиксированы цены, без учета 10% пошлины. Во-вторых – это то, что соя сегодня торгуется на CPT на уровне 396 – 400 долларов за тонну. А фактически поднятие на 36 долларов стоимости приведет к тому, что наша продукция будет неконкурентной. Также это дополнительная нагрузка на компании, которые фактически должны часть прибыли отдавать в виде пошлины.

Кроме того, учитывая ситуацию, будет трудно спрогнозировать на следующий год, какие будут посевные площади сои. Это – культура, которую любят украинские производители, ее хорошо знают, она хорошо выращивается в Украине. Но, к сожалению, можно прогнозировать то, что на следующий сезон посевные площади под соей будут корректироваться, учитывая такую ситуацию,

– говорит Олег Хоменко.

По словам эксперта, ситуация является критической и без решения в ближайшее время это приведет к глобальным последствиям на украинском рынке.

Это потери для сельскохозяйственных производителей , которые недополучают ту прибыль, которую закладывали.

, которые недополучают ту прибыль, которую закладывали. Также у многих компаний в портах уже стоят суда на загрузку, или уже загружены, которые зашли в порт в период непосредственно перед подписанием закона. Они не могут выйти из портов, потому что продукция неоформлена и таможня не позволяет им выходить. Это дополнительные потери за простой зерновозов для производителей.

Как решить проблему с экспортом сои и рапса?

Олег Хоменко отмечает, что к решению проблемы надо подходить системно, нужно вносить изменения в законодательство. Решение же Кабмина может оперативно обеспечить порядок подтверждения, что указанная продукция была выращена именно на сельском предприятии.

Мы обратились к премьер-министру Украины, чтобы она дала распоряжение Минфину быстро разработать процедуру прохождения растаможки зерновой группы, такой, как рапс и соя,

– говорит Денис Марчук.

Важно! Специалист заключает, что если Кабмин сейчас быстро отреагирует, то рынок сам себя отрегулирует. Однако государство из-за неуклюжих действий уже получило порцию негатива в виде падения валютной выручки из-за уменьшения экспорта. Это может снизить курс гривны относительно доллара.

