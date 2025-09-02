Президент подписал соево-рапсовые правки

Владимир Зеленский подписал законопроект №13157 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду. Этот законопроект содержит и положения о соево-рапсовых правках.

Законопроект подписан во вторник, 2 сентября. После подписания закона Президентом, он вступает в силу на следующий день после официального опубликования в газете "Голос Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины. Его должны опубликовать в течение 15 дней.

Законопроект 13157, содержащий так называемые "соевые правки", направленные на поддержку отечественной переработки подписан. Поздравляю!!!,

– написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Важно! Законопроект включал 2 правки, которые касаются экспорта масличных. Первая – непосредственно по пошлине на масличные. Вторая правка касается создания фонда поддержки товаропроизводителей. Это компромисс, которого требовал аграрный комитет, чтобы поддержать "соево-рапсовые" правки.

