Птичий грипп снова атакует фермы в США: миллионы птиц могут уничтожить

В штате Висконсин, Соединенные Штаты Америки, зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа на крупной птицеферме. Из-за этого планируют уничтожить более 1,22 миллиона кур-несушек, чтобы остановить распространение вируса.

В США снова птичий грипп: под угрозой более миллиона кур

Вспышку птичьего гриппа в конце февраля зафиксировали на птицеферме в округе Джефферсон, штат Висконсин, Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщила Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки (APHIS USDA), пишет WATTPoultry.

Вирус обнаружили в хозяйстве, где содержат 1,22 миллиона кур-несушек. Всю птицу планируют уничтожить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Птицеферму поместили на карантин, чтобы ограничить перемещение птицы и продукции птицеводства.

Департамент здравоохранения штата Висконсин вместе со службой здравоохранения округа Джефферсон контролируют состояние фермеров, которые могли контактировать с инфицированными птицами, и проверяют их на наличие симптомов высокопатогенного птичьего гриппа.

По данным APHIS, это первый случай птичьего гриппа на птицеферме в штате Висконсин в 2026 году. В 2025 году в этом же округе фиксировали две вспышки болезни, тогда пришлось уничтожить более 3,5 миллиона птиц.

В других штатах также фиксируют вспышки птичьего гриппа

Кроме того, в 2026 году вирус птичьего гриппа обнаруживали и в других штатах Соединенных Штатов Америки. В частности, в штате Делавэр, округ Кент, болезнь поразила 147,9 тысячи бройлеров.

В Индиане вирус зафиксировали на двух фермах по выращиванию уток, где содержали 3800 и 6300 птиц соответственно. Также в конце февраля вспышку птичьего гриппа обнаружили на трех фермах штата Мэриленд, где пострадало почти 60 тысяч кур.

В то же время с начала 2025 года случаи заболевания фиксировали на фермах в Пенсильвании, где пострадали 157 тысяч бройлеров, в Южной Дакоте – 50,4 тысячи индюков, а также в Канзасе – 24 тысячи кур.

