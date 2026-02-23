Можно ли Украине отказываться от быстрорастущих кур?

Норвегия приняла решение отказаться от использования быстрорастущих пород кур, объясняя это повышением стандартов благосостояния животных. Доктор сельскохозяйственных наук Алла Гунчак в комментарии 24 Канала объяснила, что генетический потенциал роста современных бройлеров опережает развитие их внутренних органов.

По словам ученого, из-за слишком быстрого набора массы, а это до 50 – 60 граммов в сутки, скелет и сердце птицы не успевают окрепнуть.

Алла Гунчак Заведующая лабораторией физиологии, биохимии и питания птицы Института биологии животных НААН Украины Еще в 2018 – 2021 годах крупнейшие норвежские сети супермаркетов под давлением кампаний по защите животных полностью перешли на породу Hubbard, которая растет медленнее – вместо 35 – 40 дней она требует 46 – 50 дней. Это позволяет птице быть активной, меньше болеть и иметь более крепкие кости.

Несмотря на то, что украинское законодательство и стандарты благосостояния животных приближаются к европейским, учитывая евроинтеграцию, в Украине пока не говорят о том, чтобы отказаться от разведения быстрорастущих пород кур, заявил эксперт в области птицеводства Олег Катеринич в разговоре с 24 Каналом.

Кроме того, существенных изменений на фоне гармонизации законодательства и требований от Европы к украинским промышленным птицефабрикам нет.

Олег Катеринич Доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник научно-технической станции птицеводства НААН Сейчас только известно, что изменилась плотность посадки птицы. Если раньше на квадратный метр разрешалось держать 16 голов кур, то теперь 12 голов.

В то же время Гунчак также отмечает, что подобная ситуация в Украине по отказу от быстрорастущих пород кур маловероятна. Но в перспективе на ближайшие 5 или 10 лет – неизбежна.

Обратите внимание! По прогнозам эксперта, Украина имеет более низкую покупательную способность, чем Норвегия. Это, по ее словам, из-за того, что медленно растущие породы кур потребляют на 15 – 25% больше корма на 1 килограмм мяса, это автоматически поднимет цену на курятину. "А для большинства украинцев, для которых курятина является основным источником белка, такое удорожание будет критическим".

