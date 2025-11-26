Французские виноделы в отчаянии выкорчевывают лозу: власть дает на это миллионы долларов

Франция является одним из традиционных и крупнейших центров по производству вина в мире, однако тамошние виноделы довольно сильно пострадали в последние годы от целого ряда негативных факторов. Поэтому они вынуждены выкорчевывать виноградные лозы на собственных виноградниках.

Почему французские виноделы выкорчевывают виноградники?

Франция выделит 130 миллионов евро (150 миллионов долларов США), чтобы помочь фермерам выкорчевать больше виноградников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Этот сектор экономики одного из ведущих виноделов мира сильно пострадал от изменения климата, слабого мирового спроса и торговых войн.

Правительство выделяет средства на финансирование нового плана постоянного удаления винограда, сообщила в своем заявлении министр сельского хозяйства Энни Женевар. Другие меры включают продление действия структурных займов до конца 2026 года и снижение некоторых социальных расходов.

Мировое потребление вина сокращается, поскольку изменение моделей потребления алкоголя, неблагоприятные экономические условия и тарифные войны вредят производителям во всем мире. Франция снизила свою оценку производства вина в этом году ниже исторически низкого уровня 2024 года после того, как жара и лесные пожары поразили виноградники.

Кроме того, Женевар также обратилась к европейскому комиссару по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристофа Хансена с просьбой мобилизовать кризисные резервы для финансирования дистилляции непроданных избыточных запасов, которые можно использовать для духов, дезинфицирующих гелей и этанола.

Обратите внимание! По словам Женевар, потребление красного вина во Франции пострадало, поскольку геополитическая напряженность ограничила экспорт на крупнейшие рынки сбыта в США и Китае. Страна имеет около 11% мировых виноградников.

