Французькі винороби у відчаї викорчовують лозу: влада дає на це мільйони доларів

Франція є одним з традиційних та найбільших центрів з виробництва вина у світі, однак тамтешні винороби доволі сильно постраждали в останні роки від цілої низки негативних чинників. Тому вони змушені викорчовувати виноградні лози на власних виноградниках.

Чому французькі винороби викорчовують виноградники?

Франція виділить 130 мільйонів євро (150 мільйонів доларів США), щоб допомогти фермерам викорчувати більше виноградників, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Цей сектор економіки одного з провідних виноробів світу сильно постраждав від зміни клімату, слабкого світового попиту та торгівельних воєн.

Уряд виділяє кошти на фінансування нового плану постійного видалення винограду, повідомила у своїй заяві міністр сільського господарства Енні Женевар. Інші заходи включають продовження дії структурних позик до кінця 2026 року та зниження деяких соціальних витрат.

Світове споживання вина скорочується, оскільки зміна моделей споживання алкоголю, несприятливі економічні умови та тарифні війни шкодять виробникам у всьому світі. Франція знизила свою оцінку виробництва вина цього року нижче історично низького рівня 2024 року після того, як спека та лісові пожежі вразили виноградники.

Крім того, Женевар також звернулася до європейського комісара з питань сільського господарства та продовольства Крістофа Хансена з проханням мобілізувати кризові резерви для фінансування дистиляції непроданих надлишкових запасів, які можна використовувати для парфумів, дезінфекційних гелів та етанолу.

Зверніть увагу! За словами Женевар, споживання червоного вина у Франції постраждало, оскільки геополітична напруженість обмежила експорт на найбільші ринки збуту в США та Китаї. Країна має близько 11% світових виноградників.

Французькі винороби почали вирощувати агаву замість винограду