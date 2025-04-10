Кому в Украине можно получить 2 гектара земли в 2025 году

Согласно законодательству, каждый гражданин имеет право на получение земельного участка определенного размера для использования по соответствующему назначению. Хотя и некоторые категории граждан имеют льготные условия по получению участка.

Кому могут выделить 2 гектара земли

Каждый совершеннолетний гражданин Украины может получить в собственность бесплатно до 2,28 гектара земли, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный Кодекс Украины. Землю, которую человек получит, впоследствии можно будет продать.

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В период действия военного положения в Украине бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается. Процедура получения земли возможна только после окончания военного положения.

Сколько и какой земли могут выделить

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших имеют право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Впрочем, земельный участок выделяют только если лицо ранее не воспользовалось правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения.

Из земель государственной и коммунальной собственности есть возможность бесплатно получить участок в таких размерах:

до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства;

до 12 соток для ведения садоводства;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах – не более 25 соток (в поселках – до 15 соток, в городах – до 10 соток);

до 10 соток для индивидуального дачного строительства;

для строительства гаражей – не более чем 1 сотка;

для ведения фермерского хозяйства – в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Как начать процедуру получения земли

Лица, заинтересованные в получении бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности должны обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в частную собственность.

Нужно выбрать необходимый участок на кадастровой карте и обратиться в территориальные управления Госгеокадастра, сельского, поселкового, городского совета по месту расположения участка.

Важно! Участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, в том числе из числа участников российско-украинской войны, члены семей погибших освобождаются от уплаты земельного налога.