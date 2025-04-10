Кому могут выделить 2 гектара земли
Каждый совершеннолетний гражданин Украины может получить в собственность бесплатно до 2,28 гектара земли, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный Кодекс Украины. Землю, которую человек получит, впоследствии можно будет продать.
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В период действия военного положения в Украине бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается. Процедура получения земли возможна только после окончания военного положения.
Сколько и какой земли могут выделить
Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших имеют право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Впрочем, земельный участок выделяют только если лицо ранее не воспользовалось правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения.
Из земель государственной и коммунальной собственности есть возможность бесплатно получить участок в таких размерах:
- до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства;
- до 12 соток для ведения садоводства;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах – не более 25 соток (в поселках – до 15 соток, в городах – до 10 соток);
- до 10 соток для индивидуального дачного строительства;
- для строительства гаражей – не более чем 1 сотка;
- для ведения фермерского хозяйства – в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.
Как начать процедуру получения земли
Лица, заинтересованные в получении бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности должны обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в частную собственность.
Нужно выбрать необходимый участок на кадастровой карте и обратиться в территориальные управления Госгеокадастра, сельского, поселкового, городского совета по месту расположения участка.
Важно! Участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, в том числе из числа участников российско-украинской войны, члены семей погибших освобождаются от уплаты земельного налога.