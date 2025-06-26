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Агро 24 Агроновости На рынок Украины поступила первая партия турецких арбузов в более 500 тонн
26 июня, 22:00
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На рынок Украины поступила первая партия турецких арбузов в более 500 тонн

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Более 500 тонн турецких арбузов поступили на рынок Украины, пока местные арбузы еще созревают.
  • Импортные арбузы проходят фитосанитарный контроль для проверки на вредные организмы и пестициды.

В Украине арбузы на полях еще только начинают созревать. В то же время на наш рынок начали поступать первые партии этой ягоды из Турции.

В Украину завезли первую партию арбузов

На украинский рынок начали поступать импортные турецкие арбузы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Как отмечается, с начала июня специалисты Южного МГУ Госпродпотребслужбы на государственной границе (ПМГУ) оформили документы в режиме импорта на более 500 тонн арбузов.

Пока на украинских полях полосатая ягода только набирает сладости под солнцем, потребители уже могут насладиться сочными арбузами из Турции, 
– отмечают в ведомстве.

Важно! Кроме того, в Госпродпотребслужбе уточнили, что арбузы перед поступлением в торговые сети проходят тщательный фитосанитарный контроль, в частности осмотр и, в случае необходимости, лабораторное исследование на наличие вредных организмов, остатков пестицидов и других веществ, которые могут представлять опасность для здоровья человека.