В Україну завезли першу партію кавунів

На український ринок почали надходити імпортні турецькі кавуни, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Як зазначається, з початку червня фахівці Південного МГУ Держпродспоживслужби на державному кордоні (ПМГУ) оформили документи в режимі імпорту на понад 500 тонн кавунів.

Поки на українських полях смугаста ягода лише набирає солодощів під сонцем, споживачі вже можуть насолодитися соковитими кавунами з Туреччини,

– зазначають у відомстві.

Важливо! Крім того, у Держпродспоживслужбі уточнили, що кавуни перед надходженням до торгівельних мереж проходять ретельний фітосанітарний контроль, зокрема огляд та, у разі потреби, лабораторне дослідження на наявність шкідливих організмів, залишків пестицидів та інших речовин, що можуть становити небезпеку для здоров’я людини.