На Николаевщине более 520 гектар зерновых уничтожил огонь за сутки

Всего за сутки в огне на Николаевщине сгорели хлебные поля в нескольких громадах. Причины возгорания довольно разные, но большинство из них можно было предотвратить.

На Николаевщине огонь уничтожил поля

На Николаевщине в течение 30 июня и в ночь на 1 июля было зарегистрировано 5 пожаров на территории сельскохозяйственных угодий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Читайте также Сколько процентов платы можно устанавливать в договоре аренды земли

Спасатели отметили, что отдельные из них приобрели критерии чрезвычайной ситуации:

в Воскресенской ТГ Николаевского района сгорело 60 гектар пшеницы на корню;

в Бугской и Мостовской громадах Вознесенского района уничтожено 400 гектар будущего урожая и 55 гектар зерновых соответственно;

2 гектар пшеницы выгорело в селе Луговое Коблевской общины Николаевского района; 6,5 гектара ячменя в селе Счастливое Софиевской общины Баштанского района.

Всего за сутки огнем уничтожено более 520 гектар зерновых.

Цифра, что поражает. Сложные метеорологические условия – в частности сильный порывистый ветер и длительное отсутствие осадков усложнили процесс ликвидации пожара и стали фактором масштабных убытков,

– сообщают в ГСЧС.

Кроме того, в ведомстве добавили, что 29 июня и в ночь на 30 состоялось 48 пожаров в регионе. Четыре из них возникли на сельхозугодьях - уничтожено 75 гектар зерновых на корню. Еще около 250 гектар удалось уберечь.

Обратите внимание! В ГСЧС сообщили, что причиной всех этих пожаров является человеческий фактор. Здесь и курение (выброшенный окурок на обочину, где загорается сухостой, а затем по ветру перебрасывается на поля), и сжигание сухостоев, рядом с заколошенной пшеницей: "и даже разбросанный мусор, где одно стекло может сработать как зажигательная линза и вызвать пожар".