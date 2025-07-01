На Николаевщине более 520 гектар зерновых уничтожил огонь за сутки
- На Николаевщине за сутки сгорело более 520 гектар зерновых из-за 5 пожаров на сельскохозяйственных угодьях.
- Причины пожаров связаны с человеческим фактором, включая курение, сжигание сухостоев и разбросанный мусор.
Всего за сутки в огне на Николаевщине сгорели хлебные поля в нескольких громадах. Причины возгорания довольно разные, но большинство из них можно было предотвратить.
На Николаевщине огонь уничтожил поля
На Николаевщине в течение 30 июня и в ночь на 1 июля было зарегистрировано 5 пожаров на территории сельскохозяйственных угодий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
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Спасатели отметили, что отдельные из них приобрели критерии чрезвычайной ситуации:
- в Воскресенской ТГ Николаевского района сгорело 60 гектар пшеницы на корню;
- в Бугской и Мостовской громадах Вознесенского района уничтожено 400 гектар будущего урожая и 55 гектар зерновых соответственно;
- 2 гектар пшеницы выгорело в селе Луговое Коблевской общины Николаевского района; 6,5 гектара ячменя в селе Счастливое Софиевской общины Баштанского района.
Всего за сутки огнем уничтожено более 520 гектар зерновых.
Цифра, что поражает. Сложные метеорологические условия – в частности сильный порывистый ветер и длительное отсутствие осадков усложнили процесс ликвидации пожара и стали фактором масштабных убытков,
– сообщают в ГСЧС.
Кроме того, в ведомстве добавили, что 29 июня и в ночь на 30 состоялось 48 пожаров в регионе. Четыре из них возникли на сельхозугодьях - уничтожено 75 гектар зерновых на корню. Еще около 250 гектар удалось уберечь.
Обратите внимание! В ГСЧС сообщили, что причиной всех этих пожаров является человеческий фактор. Здесь и курение (выброшенный окурок на обочину, где загорается сухостой, а затем по ветру перебрасывается на поля), и сжигание сухостоев, рядом с заколошенной пшеницей: "и даже разбросанный мусор, где одно стекло может сработать как зажигательная линза и вызвать пожар".