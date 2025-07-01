На Миколаївщині вогонь знищив поля

На Миколаївщині протягом 30 червня та у ніч на 1 липня було зареєстровано 5 пожеж на території сільськогосподарських угідь, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Рятувальники зазначили, що окремі з них набули критеріїв надзвичайної ситуації:

у Воскресенській ТГ Миколаївського району згоріло 60 гектар пшениці на корені;

в Бузькій та Мостівській громадах Вознесенського району знищено 400 гектар майбутнього врожаю та 55 гектар зернових відповідно;

2 гектар пшениці вигоріло у селі Лугове Коблівської громади Миколаївського району; 6,5 гектара ячменю у селі Щасливе Софіївської громади Баштанського району.

Загалом за добу вогнем знищено понад 520 гектар зернових.

Цифра, що вражає. Складні метеорологічні умови – зокрема сильний поривчастий вітер і тривала відсутність опадів ускладнили процес ліквідації пожежі та стали чинником масштабних збитків,

– повідомляють у ДСНС.

Крім того, у відомстві додали, що 29 червня та в ніч проти 30 відбулось 48 пожеж в регіоні. Чотири з них виникли на сільгоспугіддях — знищено 75 гектар зернових на корені. Ще близько 250 гектар вдалось вберегти.

Зверніть увагу! У ДСНС повідомили, що причиною усіх цих пожеж є людський фактор. Тут і паління (викинутий недопалок на узбіччя, де загоряється сухостій, а потім по вітру перекидається на поля), і спалювання сухостоїв, поруч із заколошеною пшеницею: "і навіть розкидане сміття, де одне скло може спрацювати як запалювальна лінза та спричинити пожежу".