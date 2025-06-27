Який розмір оренди можна встановити

Коли йдеться про оренду землі приватної власності, людей найчастіше цікавить питання, який максимум відсотків вони можуть встановити у договорі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Якщо земля у приватній власності – ви встановлюєте стільки, скільки вважаєте справедливим. Тобто жодним законом не обмежено, скільки саме відсотків від нормативної грошової оцінки має складати орендна плата.

Що це означає на практиці:

Можна вказати 8% – якщо хочете мати стабільний дохід.

Можна встановити 15–20% – якщо ваша земля родюча, має гарне розташування і орендар погоджується.

Бувають випадки, коли встановлюють і 30% – наприклад, у разі короткострокової оренди або особливо вигідних умов для орендаря.

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Там уже є законодавчі рамки:

Мінімум – 3%

Максимум – 12% від нормативної грошової оцінки (НГО)

Приватна власність дає свободу в межах правового поля, тому важливо грамотно оформлювати договір. Часто власники паїв погоджуються на "стандартні" 3 – 5% і роками отримують мінімальний дохід, хоча могли б отримувати у 2–3 рази більше. І головне – мають на це повне право.