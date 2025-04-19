Як дізнатись термін дії договору

Для того, щоб дізнатися, коли закінчується договір оренди вашої землі необхідно зробити кілька простих кроків, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Для початку треба перевірити свій примірник договору. Якщо у вас є паперовий договір – шукайте пункт із назвою: "Строк дії договору" або "Термін оренди". Там вказано дату укладення і строк, на який підписано договір оренди землі – наприклад, 7 або 10 років.Порахуйте – і матимете дату закінчення.

Якщо ж договору немає – зверніться до нотаріуса або держреєстратора. Договір оренди реєструється в Державному реєстрі речових прав. Через нотаріуса або ЦНАП можна отримати інформаційну довідку, де буде вказано:

дата укладення договору,

строк дії,

дані орендаря.

Також термін можна перевірити онлайн через "Дію" або "Державний реєстр прав". Якщо маєте електронний підпис, можна замовити виписку з Реєстру через:

портал diia.gov.ua,

або сайт kap.minjust.gov.ua.

У виписці теж буде зазначено строк оренди.

Важливо! Знати строк дії договору – це основа для контролю над вашою землею. Якщо не знаєш, коли він закінчується – не зможеш захистити свої права вчасно.