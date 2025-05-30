Херсонские фермеры потеряли более миллиарда гривен: уничтожены 55 тысяч гектар посевов

На Херсонщине фермеры оказались в катастрофической ситуации из-за гибели озимых посевов. Убытки, вызванные погодой и другими факторами достигли 1 миллиарда гривен.

Фермеры Херсонщины страдают из-за уничтоженных посевов

Руководитель предприятия "Злато Таврии" с Херсонщины Игорь Йосипенко рассказал, что на Херсонщине – чрезвычайная ситуация в агросекторе, вызвана экологически-техногенными факторами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Осипенко.

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В аграрном секторе Херсонщины – кризис беспрецедентного масштаба. Вследствие сложных климатических условий, усиленных техногенным вмешательством в водную инфраструктуру (в частности – уничтожением Каховской ГЭС), на Бериславщине зафиксирована массовая гибель озимых и яровых культур,

– написал аграрий.

По предварительным оценкам, уничтожено более 55 тысяч гектаров посевов, что составляет почти 1 миллиард гривен прямых убытков для местных фермеров. По мнению Йосипенко, это не просто засуха как природное явление – это комплексная агроэкологическая катастрофа, которая стала следствием радикального изменения гидротермического режима региона.

В осенне-зимний период осадки были критически скудными, а весенняя вегетация сопровождалась аномально высокими температурами в марте и поздними апрельскими заморозками. В сочетании с отсутствием орошения это привело к полной потере урожая во многих хозяйствах,

– отмечает специалист.

Обратите внимание! Фермер подчеркнул, что без целевой компенсации убытков от государства, льготного кредитования, программ восстановления посевного фонда агросектор Херсонщины может быть потерян. По его словам, некоторые аграрии утверждают, что такой засухи не помнят за все годы независимости Украины.