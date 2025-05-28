Какие потери у литовских садоводов

Министерство сельского хозяйства Литвы обратилось в Национальный центр управления кризисами с предложением объявить чрезвычайное положение из-за вреда, нанесенного сельскому хозяйству весенними заморозками, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. В ведомстве отметили, что в некоторых районах страны заморозки уничтожили до 70 – 80% урожая фруктов и ягод, а в отдельных случаях – даже 100%.

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Пострадали не только цветущие сады и ягодники, но и те культуры, что уже начали формировать плоды. По данным министерства, Гидрометеорологическая служба Литвы зафиксировала стихийное метеорологическое явление этой весной – заморозки в период активной вегетации на территории Литвы с апреля по май 2025 года.

Принимая во внимание информацию, полученную от муниципалитетов о поврежденных или уничтоженных заморозками посевах, а также тот факт, что два муниципалитета (Лаздияй и Вилкавишкис) уже объявили чрезвычайную ситуацию на муниципальном уровне, министерство инициирует дальнейшие действия на национальном уровне, предлагая объявить чрезвычайную ситуацию на государственном уровне,

– заявили в литовском министерстве.

Министр сельского хозяйства Игнас Гофман обратился к Европейской Комиссии с просьбой об экстренной помощи для литовских фермеров из Сельскохозяйственного резерва Европейского Союза.

Обратите внимание! Ожидается, что в случае объявления чрезвычайной ситуации на национальном уровне пострадавшие фермеры смогут рассчитывать на государственную и европейскую поддержку для компенсации потерь.