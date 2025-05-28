Які втрати у литовських садівників

Міністерство сільського господарства Литви звернулося до Національного центру управління кризами з пропозицією оголосити надзвичайний стан через шкоду, завдану сільському господарству весняними заморозками, повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT. У відомстві зазначили, що в деяких районах країни заморозки знищили до 70 – 80% врожаю фруктів і ягід, а в окремих випадках – навіть 100%.

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Постраждали не лише квітучі сади та ягідники, а й ті культури, що вже почали формувати плоди. За даними міністерства, Гідрометеорологічна служба Литви зафіксувала стихійне метеорологічне явище цієї весни – заморозки в період активної вегетації на території Литви з квітня до травня 2025 року.

Беручи до уваги інформацію, отриману від муніципалітетів про пошкоджені або знищені заморозками посіви, а також той факт, що два муніципалітети (Лаздияй і Вилкавишкіс) вже оголосили надзвичайну ситуацію на муніципальному рівні, міністерство ініціює подальші дії на національному рівні, пропонуючи оголосити надзвичайну ситуацію на державному рівні,

– заявили у литовському міністерстві.

Міністр сільського господарства Ігнас Гофман звернувся до Європейської Комісії з проханням про екстрену допомогу для литовських фермерів із Сільськогосподарського резерву Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Очікується, що у разі оголошення надзвичайної ситуації на національному рівні постраждалі фермери зможуть розраховувати на державну й європейську підтримку для компенсації втрат.