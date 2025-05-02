В Украине посеяли 6,5 миллиона гектар яровых культур: чего засеяли больше всего

В Украине продолжается посевная кампания, аграрии продолжают засевать поля яровыми культурами. По состоянию на 2 мая аграрии всех областей Украины засеяли 6,68 млн га яровых культур.

Каких культур высеяли больше всего

Яровых зерновых и зернобобовых культур засеяли 3,25 млн га, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия. Среди них наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу – 1 919,3 тысячи гектар, ячмень – 715,2 тысячи гектар.

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Яровой пшеницы уже засеяли 207,9 тысячи гектар, гороха – 205,7 тысячи гектар, овса – 156 тысячи гектар. Гречиха засеяна на площади 7 тысячи гектар, просо – 6 тысячи гектар.

Регионы-лидеры по темпам сева:

Полтавская область : 429,6 тысячи гектар (пшеница – 4,5 тысячи гектар, ячмень – 69,1 тысячи гектар, горох – 9,6 тысячи гектар, овес – 3,1 тысячи гектар, кукуруза – 343,1 тысячи гектар);

: 429,6 тысячи гектар (пшеница – 4,5 тысячи гектар, ячмень – 69,1 тысячи гектар, горох – 9,6 тысячи гектар, овес – 3,1 тысячи гектар, кукуруза – 343,1 тысячи гектар); Кировоградская область : 300,5 тысячи гектар (пшеница – 3 тысячи гектар, ячмень – 35,4 тысячи гектар, горох – 18,7 тысячи гектар, овес – 0,5 тысячи гектар, кукуруза – 238,3 тысячи гектар);

: 300,5 тысячи гектар (пшеница – 3 тысячи гектар, ячмень – 35,4 тысячи гектар, горох – 18,7 тысячи гектар, овес – 0,5 тысячи гектар, кукуруза – 238,3 тысячи гектар); Киевская область : 241,6 тысячи гектар (пшеница – 25 тысячи гектар, ячмень – 40,4 тысячи гектар, горох – 4,5 тысячи гектар, овес – 5 тысячи гектар, кукуруза – 163 тысячи гектар);

: 241,6 тысячи гектар (пшеница – 25 тысячи гектар, ячмень – 40,4 тысячи гектар, горох – 4,5 тысячи гектар, овес – 5 тысячи гектар, кукуруза – 163 тысячи гектар); Сумская область : 225,8 тысячи гектар (пшеница – 21,5 тысячи гектар, ячмень – 18,2 тысячи гектар, горох – 5,8 тысячи гектар, овес – 9,8 тысячи гектар, кукуруза – 168,7 тысячи гектар);

: 225,8 тысячи гектар (пшеница – 21,5 тысячи гектар, ячмень – 18,2 тысячи гектар, горох – 5,8 тысячи гектар, овес – 9,8 тысячи гектар, кукуруза – 168,7 тысячи гектар); Черкасская область:, 217,3 тысячи гектар (пшеница – 2 тысячи гектар, ячмень – 30,2 тысячи гектар, горох – 5 тысячи гектар, овес – 0,8 тысячи гектар 0 кукуруза – 179,1 тысячи гектар).

Обратите внимание! Кроме того, технические культуры засеяны на площади 3 432 тысячи гектар. Из них: подсолнечника – 2 364,8 тысячи гектар; сои – 729,2 тысячи гектар; сахарной свеклы – 217,3 тысячи гектар.