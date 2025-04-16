Объемы экспорта подсолнечника растут

Аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК говорят, что по состоянию на 14 апреля уже отгружено 234 тысячи тонн масла, а на месяц законтрактовано около 480 тысяч тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". По их мнению, украинские производители движутся очень быстро, и по итогам апреля могут выйти на рекордные объемы.

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Запуск новых перерабатывающих мощностей и большая доступность сырья вызвали рост переработки семян подсолнечника. После нескольких месяцев снижения показатели вернулись к прошлогодним уровням: в декабре-феврале перерабатывалось 800 – 900 тысяч тонн, в марте – более 1 миллиона тонн, а в апреле ожидается 1,2 – 1,3 миллиона тонн.

Последние несколько месяцев мы существенно просели: переработка держалась в пределах 900 тысяч – миллиона тонн. Но сейчас видим восстановление: пошло предложение подсолнечника, и переработка ожила. Это позволяет Украине увеличить экспорт масла на мировой рынок,

– комментируют в ПУСК.

Впрочем, положительную динамику экспортных объемов сдерживают американские пошлины.

Почему дешевеет подсолнечник

Недавние заявления Дональда Трампа о возможности введения ограничений заставили ЕС готовиться к зеркальным шагам – в частности относительно соевого масла, которое является конкурентом подсолнечного. Эти новости вызвали кратковременные колебания: соевое масло подешевело, а за ним – и подсолнечное.

Как только было объявлено об отсрочке пошлин на 90 дней, европейский рынок масла мгновенно отреагировал – цены просели на 20 – 30 долларов. Снижение коснулось как FOB-рынков, так и CPT-рынков. То есть давление ощутимое, и оно передается на внутренний рынок,

– говорят аналитики.

Дополнительный фактор давления – накопленные запасы семян. Из-за снижения темпов переработки зимой, украинские аграрии сохранили значительные объемы подсолнечника. Сейчас они постепенно поступают на рынок, создавая избыток предложения.

Аналитики считают, что основной тренд ближайших недель – снижение цен, и до конца мая стоимость подсолнечника, вероятно, опустится до 24 – 25 тысяч гривен за тонну.

Если у кого-то еще есть подсолнечник, надо присматриваться ко второй половине апреля. Возможно, увидим временный небольшой рост – на 200 – 400 гривен за тонну – и это будет момент, чтобы зафиксировать прибыль,

– отметили в ПУСК.

Далее же, по мнению экспертов, цены, скорее всего, будут снижаться.