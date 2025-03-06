Торговые войны Трампа вредят украинским производителям подсолнечника

Дональд Трамп, президент США, объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на товары из Европы, Мексики, Канады и Китая сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". Решение вызвало немедленную реакцию на биржах и изменило баланс на рынке растительных масел, в частности, соевого и подсолнечного.

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Казалось бы, все складывалось позитивно: сезонные факторы поддерживали тенденцию к росту. Однако новости о возможных пошлинах на европейские товары перевернули ситуацию. Цена на соевое масло резко упала за последние несколько дней, и это затрагивает и рынок подсолнечного масла. Мы уже потеряли примерно 5 – 10 долларов на тонне подсолнечного масла за прошедшую неделю,

– сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

По словам аналитиков, сезонная модель все еще сигнализирует о возможности роста цен на подсолнечник в марте-апреле, но торговые войны Трампа, скорее всего будут сдерживать этот рост. Были ожидания, что рынок выйдет на уровень 29 000 – 29 500 гривен за тонну. Теперь эта вероятность снизилась. Сейчас цена на подсолнечник будет составлять около 28 000 гривен за тонну, возможно, с кратковременными подъемами.

Какие перспективы для отечественного рынка подсолнечника

Рынок подсолнечника, говорят аналитики, входит в период нестабильности. "Если соевое масло продолжит падение, то и подсолнечное может потерять еще 10 долларов на тонне в ближайшие дни. Это потянет за собой и подсолнечник, уже на этой неделе может быть дальнейшее снижение на 200 – 300 гривен за тонну".

Обратите внимание! Несмотря на негативные факторы, украинский подсолнечник может получить и определенную выгоду от торговой войны.

Американское соевое масло может фактически исчезнуть с европейского рынка или сократить свое присутствие до минимума. Это означает, что Европа будет искать альтернативу – возможно, в аргентинском соевом масле, возможно, в пальмовом. Но часть спроса переключится и на подсолнечное масло,

– отмечают в ПУСК.