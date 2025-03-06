Торгові війни Трампа шкодять українським виробникам соняшнику

Дональд Трамп, президент США, оголосив про намір ввести додаткові мита на товари з Європи, Мексики, Канади та Китаю повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". Рішення викликало негайну реакцію на біржах і змінило баланс на ринку рослинних олій, зокрема, соєвої та соняшникової.

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Здавалося б, все складалося позитивно: сезонні фактори підтримували тенденцію до зростання. Однак новини про можливі мита на європейські товари перевернули ситуацію. Ціна на соєву олію різко впала за останні кілька днів, і це зачіпає і ринок соняшникової олії. Ми вже втратили приблизно 5 – 10 доларів на тонні соняшникової олії за минулий тиждень,

– повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

За словами аналітиків, сезонна модель все ще сигналізує про можливість зростання цін на соняшник у березні-квітні, але торгівельні війни Трампа, швидше за все стримуватимуть цей ріст. Були очікування, що ринок вийде на рівень 29 000 – 29 500 гривень за тонну. Тепер ця ймовірність знизилася. Зараз ціна на соняшник буде становити близько 28 000 гривень за тонну, можливо, з короткочасними підйомами.

Які перспективи для вітчизняного ринку соняшнику

Ринок соняшника, говорять аналітики, входить у період нестабільності. "Якщо соєва олія продовжить падіння, то й соняшникова може втратити ще 10 доларів на тонні найближчими днями. Це потягне за собою і соняшник, вже цього тижня може бути подальше зниження на 200 – 300 гривень за тонну".

Зверніть увагу! Попри негативні фактори, український соняшник може отримати і певну вигоду від торгівельної війни.

Американська соєва олія може фактично зникнути з європейського ринку або скоротити свою присутність до мінімуму. Це означає, що Європа шукатиме альтернативу – можливо, в аргентинській соєвій олії, можливо, у пальмовій. Але частина попиту переключиться і на соняшникову олію,

– зазначають у ПУСК.