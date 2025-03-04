Почему дешевеет подсолнечник

Основным фактором довольно быстрого снижения цен стало падение котировок подсолнечного масла на внешнем рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Это заставило заводы скорректировать закупочные цены.

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Несмотря на это, потребности переработчиков остаются непокрытыми на март, поскольку производители воздерживаются от продажи крупных партий.

Последние индикации покупателей на подсолнечник были на уровне 535 – 550 долларов за тонну DAP Украина (завод).

Что происходит на рынке зерновых и масличных

По данным Минагрополитики Украины, в 2025 году посевные площади сои могут сократиться на 10 – 15%, а подсолнечника – на 5% из-за увеличения площадей под кукурузу.

Экспорт из Украины зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, которые оформлены с 1 по 26 февраля составил: