Какова ситуация на рынке растительного масла
Статистика "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) свидетельствует, что в течение почти всего 2024 года стоимость подсолнечного масла держалось в довольно стабильных рамках, сообщает 24 Канал. Однако в последнем квартале прошлого года начался рост цены, которое в начале 2025 года стало довольно стремительным.
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Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, подсолнечное масло подорожало из-за повышения стоимости семян, которые составляют значительную часть себестоимости продукта. Кроме того, на рост цен довольно сильно повлияло рост мирового спроса и колебания нефтяных цен.
Сколько стоит масло сегодня
Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:
Олейное рафинированное, 850 миллилитров
- АТБ – 74,10 гривны;
- Сильпо – 74,50 гривны;
- Ашан – 75,40 гривны;
- Novus – 75,90 гривны;
- Мегамаркет – 76,70 гривны;
- Metro – 73,90 гривны;
Щедрый дар рафинированное, 850 миллилитров
- АТБ – 79,20 гривны;
- Сильпо – 74,50 гривны;
- Ашан – 80,10 гривны;
- Novus – 67,10 гривны;
- Мегамаркет – 87,10 гривны;
- Metro – 75,40 гривны;
Масло, 850 миллилитров
- АТБ – 60,50 гривны;
- Сильпо – 60 гривен;
- Ашан – 61,80 гривны;
- Novus – 57,50 гривны;
- Мегамаркет – 31,30 гривны;
- Metro – 62,90 гривны.
Динамика цен на масло и стоимость в магазинах / Инфографика УКАБ