Какова ситуация на рынке растительного масла

Статистика "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) свидетельствует, что в течение почти всего 2024 года стоимость подсолнечного масла держалось в довольно стабильных рамках, сообщает 24 Канал. Однако в последнем квартале прошлого года начался рост цены, которое в начале 2025 года стало довольно стремительным.

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Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, подсолнечное масло подорожало из-за повышения стоимости семян, которые составляют значительную часть себестоимости продукта. Кроме того, на рост цен довольно сильно повлияло рост мирового спроса и колебания нефтяных цен.

Сколько стоит масло сегодня

Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:

Олейное рафинированное, 850 миллилитров

АТБ – 74,10 гривны;

– 74,10 гривны; Сильпо – 74,50 гривны;

– 74,50 гривны; Ашан – 75,40 гривны;

– 75,40 гривны; Novus – 75,90 гривны;

– 75,90 гривны; Мегамаркет – 76,70 гривны;

– 76,70 гривны; Metro – 73,90 гривны;

Щедрый дар рафинированное, 850 миллилитров

АТБ – 79,20 гривны;

– 79,20 гривны; Сильпо – 74,50 гривны;

– 74,50 гривны; Ашан – 80,10 гривны;

– 80,10 гривны; Novus – 67,10 гривны;

– 67,10 гривны; Мегамаркет – 87,10 гривны;

– 87,10 гривны; Metro – 75,40 гривны;

Масло, 850 миллилитров

АТБ – 60,50 гривны;

– 60,50 гривны; Сильпо – 60 гривен;

– 60 гривен; Ашан – 61,80 гривны;

– 61,80 гривны; Novus – 57,50 гривны;

– 57,50 гривны; Мегамаркет – 31,30 гривны;

– 31,30 гривны; Metro – 62,90 гривны.

Динамика цен на масло и стоимость в магазинах / Инфографика УКАБ