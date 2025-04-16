Обсяги експорту соняшника ростуть

Аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК говорять, що станом на 14 квітня вже відвантажено 234 тисячі тонн олії, а на місяць законтрактовано близько 480 тисяч тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". На їх думку, українські виробники рухаються дуже швидко, і за підсумками квітня можуть вийти на рекордні обсяги.

Читайте також В Україні продовжує дорожчати олія: яка вартість у магазинах

Запуск нових переробних потужностей та більша доступність сировини спричинили зростання переробки насіння соняшника. Після кількох місяців зниження показники повернулися до минулорічних рівнів: у грудні-лютому перероблялось 800 – 900 тисяч тонн, у березні – понад 1 мільйон тонн, а у квітні очікується 1,2 – 1,3 мільйона тонн.

Останні кілька місяців ми суттєво просіли: переробка трималася в межах 900 тисяч – мільйона тонн. Але зараз бачимо відновлення: пішла пропозиція соняшника, і переробка ожила. Це дозволяє Україні збільшити експорт олії на світовий ринок,

– коментують у ПУСК.

Втім, позитивну динаміку експортних обсягів стримують американські мита.

Чому дешевшає соняшник

Нещодавні заяви Дональда Трампа про можливість запровадження обмежень змусили ЄС готуватися до дзеркальних кроків – зокрема щодо соєвої олії, яка є конкурентом соняшникової. Ці новини спричинили короткочасні коливання: соєва олія подешевшала, а за нею – і соняшникова.

Як тільки було оголошено про відстрочку мит на 90 днів, європейський ринок олії миттєво відреагував – ціни просіли на 20 – 30 доларів. Зниження торкнулося як FOB-ринків, так і CPT-ринків. Тобто тиск відчутний, і він передається на внутрішній ринок,

– говорять аналітики.

Додатковий фактор тиску – накопичені запаси насіння. Через зниження темпів переробки взимку, українські аграрії зберегли значні обсяги соняшника. Зараз вони поступово надходять на ринок, створюючи надлишок пропозиції.

Аналітики вважають, що основний тренд найближчих тижнів – зниження цін, і до кінця травня вартість соняшника, ймовірно, опуститься до 24 – 25 тисяч гривень за тонну.

Якщо в когось ще є соняшник, треба придивлятись до другої половини квітня. Можливо, побачимо тимчасове невелике зростання – на 200 – 400 гривень за тонну – і це буде момент, щоб зафіксувати прибуток,

– наголосили у ПУСК.

Далі ж, на думку експертів, ціни, найімовірніше, знижуватимуться.