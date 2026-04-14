Вспышка африканской чумы свиней: часть Буковины включили в зону надзора

В Черновицком районе подтвердили случай африканской чумы свиней среди дикой фауны. Поэтому в регионе вводят карантинные ограничения и определяют зоны защиты и надзора.

Вспышку АЧС подтвердили лабораторно

В Черновицком районе зафиксировали случай африканской чумы свиней среди диких свиней. Об этом сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

Вирус обнаружили у животных, найденных мертвыми в полевых угодьях села Стрелецкий Кут Мамаевской общины. Диагноз подтвердила Ивано-Франковская региональная лаборатория после проведения соответствующих исследований.

В связи с этим государственная противоэпизоотическая комиссия объявила очагом заболевания территорию полевых угодий указанного населенного пункта.

Определены зоны карантина и ограничений

В зону защиты в радиусе трех километров включены села Стрелецкий Кут и Белая, а также часть города Черновцы.

Зона надзора охватывает более широкую территорию – населенные пункты в пределах десяти километров, в частности общины Мамаевскую, Кицманскую, Каменскую и Горишнешеровецкую, а также сам город Черновцы.

Обратите внимание! В этих зонах проведут учет поголовья свиней в хозяйствах и проверят условия их содержания. Карантинные ограничения будут действовать не менее 40 дней после выполнения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и решения соответствующей комиссии.

