Вспышка АЧС на Ивано-Франковщине: заражена часть популяции кабанов

В Ивано-Франковской области осложнилась ситуация с африканской чумой свиней. Вирус обнаруживают среди диких кабанов, популяция которых продолжает расти.

На Прикарпатье обнаружили вспышки АЧС в популяции диких кабанов

В Ивано-Франковской области ухудшается эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По результатам отстрела диких свиней заболевания подтвердили у 1,6% животных. Именно кабаны остаются основным естественным резервуаром вируса и источником его распространения.

Специалисты отмечают, что популяция диких свиней растет. В 2025 году их численность увеличилась на 635 особей, а в более чем половине охотничьих угодий превышает допустимый уровень - 3–4 животных на 1000 гектаров.

В 2024–2025 годах в области зафиксировали 11 неблагополучных пунктов, причем 64% случаев приходится именно на диких свиней. Во всех этих случаях они были источником инфекции.

Почему растет популяция диких кабанов?

Одной из причин роста популяции стало ограничение охоты в 2022–2025 годах из-за военного положения. Также фиксируется миграция животных с территорий боевых действий.

Для сдерживания распространения болезни в области внедрили меры по регулированию численности кабанов. Соответствующий план действий на 2025–2026 годы предусматривает сокращение популяции в охотничьих угодьях, где она превышает норму.

Обратите внимание! За последние два месяца было добыто 250 диких свиней, у четырех из них подтвердили АЧС, что свидетельствует о сохранении рисков распространения инфекции. В то же время не все пользователи охотничьих угодий выполняют требования. В частности, по одному из клубов уже инициировано расторжение договора из-за бездействия.

