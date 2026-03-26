Что вызвало кризис на рынке свинины Китая?

В Китае углубляется кризис в свиноводческой отрасли – производители все больше работают в убыток, сообщает Bloomberg. На рынок давят слабый внутренний спрос и рост затрат на производство.

По данным издания, еще с прошлого года власти призывают фермеров сокращать поголовье свиноматок и объемы забоя, чтобы выровнять баланс спроса и предложения. Также государство выкупает замороженную свинину в резервы, пытаясь стабилизировать цены.

Такие меры были введены после того, как цены на свинину упали до самых низких показателей по меньшей мере за последние 15 лет, а прибыльность производителей – до минимума за четыре года.

Важно! Спрос остается слабым на фоне замедления экономики после пандемии COVID-19 – домохозяйства начали меньше тратить на мясо. В то же время предложение остается избыточным, поскольку фермеры не спешат сокращать производство.

Какие прогнозы у китайских свиноводов?

Дополнительное давление создает подорожание кормов. Цены на ключевые компоненты – соевый шрот и кукурузу – резко выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и перебоев с поставками энергоресурсов и удобрений.

По оценкам аналитиков, если ситуация не изменится, китайские свиноводы могут ускорить сокращение производства или даже покинуть отрасль в ближайшие месяцы.

Сейчас потери производителей превышают 400 юаней (58 долларов США) на одно животное, а оптовые цены на свинину упали примерно до 17 юаней за килограмм – это самый низкий уровень за последние четыре года.

