Що спричинило кризу на ринку свинини Китаю?

У Китаї поглиблюється криза у свинарській галузі – виробники дедалі більше працюють у збиток, повідомляє Bloomberg. На ринок тиснуть слабкий внутрішній попит і зростання витрат на виробництво.

За даними видання, ще з минулого року влада закликає фермерів скорочувати поголів'я свиноматок і обсяги забою, щоб вирівняти баланс попиту і пропозиції. Також держава викуповує заморожену свинину до резервів, намагаючись стабілізувати ціни.

Такі заходи були запроваджені після того, як ціни на свинину впали до найнижчих показників щонайменше за останні 15 років, а прибутковість виробників – до мінімуму за чотири роки.

Важливо! Попит залишається слабким на тлі уповільнення економіки після пандемії COVID-19 – домогосподарства почали менше витрачати на м'ясо. Водночас пропозиція залишається надлишковою, оскільки фермери не поспішають скорочувати виробництво.

Які прогнози у китайських свинарів?

Додатковий тиск створює подорожчання кормів. Ціни на ключові компоненти – соєвий шрот і кукурудзу – різко зросли через напруженість на Близькому Сході та перебої з постачанням енергоресурсів і добрив.

За оцінками аналітиків, якщо ситуація не зміниться, китайські свинарі можуть прискорити скорочення виробництва або навіть залишити галузь у найближчі місяці.

Наразі втрати виробників перевищують 400 юанів (58 доларів США) на одну тварину, а гуртові ціни на свинину впали приблизно до 17 юанів за кілограм – це найнижчий рівень за останні чотири роки.

