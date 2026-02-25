Прифронтовые аграрии просят правительство смягчить экологические требования из-за войны

Сельхозпроизводители с прифронтовых и деоккупированных территорий обратились к правительству с просьбой пересмотреть подход к экологическим требованиям во время военного положения. Они отмечают, что выполнение отдельных предписаний в зоне обстрелов опасно и иногда невозможно.

Аграрии прифронтовых районов жалуются на завышенные требования

Сельскохозяйственные производители, которые работают на прифронтовых и деоккупированных территориях, призывают правительство смягчить экологические требования с учетом военных рисков. Об этом сообщили в Всеукраинском аграрном совете, который получает соответствующие обращения от аграриев из зон повышенной опасности.

Читайте также Кто сейчас имеет право получить 2 гектара земли в Украине

В обращении отмечается, что предприятия продолжают обеспечивать продовольственную безопасность страны, однако параллельно получают предписания о проведении капитальных работ – в частности бетонирование площадок, обустройство навозохранилищ и других инженерных сооружений.

В ВАР подчеркивают, что в условиях постоянных обстрелов, применения управляемых авиабомб и атак дронов выполнение таких требований является опасным для работников, экономически рискованным из-за возможных разрушений и иногда физически невозможным из-за близости к линии боевого соприкосновения.

В организации отмечают, что объекты, построены вблизи фронта, могут быть уничтожены в любой момент, что нивелирует расходы и не дает ожидаемого экологического эффекта. Соответствующее обращение направлено в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Аграрии считают неуместными меры государственного надзора

Специалисты напоминают, что постановлением правительства №303 с марта 2022 года были приостановлены плановые и внеплановые мероприятия государственного надзора на период военного положения, за исключением отдельных случаев. В то же время аграрии сообщают о фактах проведения внеплановых проверок и выдачи предписаний с короткими сроками выполнения.

В частности, предприятие на Харьковщине получило требование обустроить площадку для временного хранения навоза в месячный срок, несмотря на близость боевых действий и регулярные обстрелы. Даже после официального уведомления о невозможности выполнения работ подход контролирующего органа не изменился.

В связи с этим аграрии просят министерство инициировать межведомственное урегулирование и наработать четкие правила для работы на прифронтовых и деоккупированных территориях – в частности применить риск-ориентированный подход, предусмотреть отсрочку выполнения предписаний и позволить временные инженерные решения.

В ВАР отмечают, что аграрии не отказываются от соблюдения экологических норм, однако в общинах с повышенной военной опасностью нужен более гибкий подход, который учитывает ситуацию с безопасностью и реальные условия работы во время войны.

Бронь от мобилизации для фермеров: есть ли шанс работать в поле во время войны?