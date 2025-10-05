Есть случаи, когда вы имеете право на то, чтобы самостоятельно спилить ветви соседского дерева. Важно понимать, что для этого должны быть определенные условия.

Когда ветки соседского дерева можно спилить самостоятельно?

Самовольно спиливать ветви соседского дерева можно, если они мешают пользоваться участком по его целевому назначению, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Читайте также Нужно знать всем рыбакам: как изменение климата повлияло на рыбную промышленность в Украине

Обратите внимание! Убрать лишнее может как землепользователь, так и владелец.

Прежде чем переходить к спиливанию, необходимо:

сначала попробовать договориться мирно;

если вопрос не решается, отправьте соседу заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения;

в случае, когда и так вопрос не решается, уже можно спилить ветки.

Важно! Спиливать нужно только то, что мешает. Вы не можете самовольно повредить дерево соседа.

Что нужно знать владельцам участков?