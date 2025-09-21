Какая допустимая высота забора между соседями?
Ограждены могут быть частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.
Обратите внимание! Местный совет в городах или поселках может устанавливать дополнительные правила застройки. В том числе и менять требования к заборам.
Общие требования сейчас такие:
- высота ограждения между соседними участками должна быть до 2 метров;
- а вот со стороны улицы допускается высота – до 2,5 метров.
Отметим, что есть случаи, когда высота забора может быть больше. Речь идет, например, о военных объектах и химических предприятиях.
Что делать, если забор выше установленной нормы?
Если забор выше указанного значения и мешает соседям, нужно изменить его конструкцию. Или же вообще придется сделать замену. Узаконить забор выше установленных норм невозможно.
Важная информация для владельцев участков в 2025 году
Важно придерживаться определенной дистанцию между кустами и забором. Нормы ДБН, относительно этого расстояния, были установлены еще в 2019 году. По состоянию на сейчас, между забором и кустом должно быть как минимум 1 метр.
Для деревьев также есть требования. Стволы должны быть высажены за 4 – 6 метров от забора.
Заметим и то, что на своем частном участке владелец может срезать деревья без специальных разрешений. А вот возле многоквартирных домов это делать запрещено.