Какая допустимая высота забора между соседями?

Ограждены могут быть частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Обратите внимание! Местный совет в городах или поселках может устанавливать дополнительные правила застройки. В том числе и менять требования к заборам.

Общие требования сейчас такие:

высота ограждения между соседними участками должна быть до 2 метров;

а вот со стороны улицы допускается высота – до 2,5 метров.

Отметим, что есть случаи, когда высота забора может быть больше. Речь идет, например, о военных объектах и химических предприятиях.

Что делать, если забор выше установленной нормы? Если забор выше указанного значения и мешает соседям, нужно изменить его конструкцию. Или же вообще придется сделать замену. Узаконить забор выше установленных норм невозможно.

Важная информация для владельцев участков в 2025 году