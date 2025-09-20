Как близко к забору может быть посажены кусты и деревья?

Минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним, до ближайшего куста или дерева, регулируют государственные строительные нормы (ГСН), сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Читайте также Можно ли в Украине получить прописку в доме без согласия его владельца

Обратите внимание! Указанные нормы вступили в силу в 2019 году. Соответственно, они действуют для кустов и деревьев, высаженных после этого.

Согласно ДБН Б.2.2-12:2019:

Расстояние от забора до кустов должно быть не менее 1 метра.

А вот для дерева это требование другое. До ствола расстояние должно быть как минимум 4 – 6 метров.

Обратите внимание! При определении расстояния для дерева, нужно учитывать объем кроны. Расстояние от соседского участка не должно быть меньше его радиуса. Например, если крона диаметром 6 метров, то эта дистанция – не менее 3 метров.

Что еще нужно знать владельцам земельных участков в Украине?