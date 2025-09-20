Как близко к забору может быть посажены кусты и деревья?
Минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним, до ближайшего куста или дерева, регулируют государственные строительные нормы (ГСН), сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
Обратите внимание! Указанные нормы вступили в силу в 2019 году. Соответственно, они действуют для кустов и деревьев, высаженных после этого.
Согласно ДБН Б.2.2-12:2019:
- Расстояние от забора до кустов должно быть не менее 1 метра.
- А вот для дерева это требование другое. До ствола расстояние должно быть как минимум 4 – 6 метров.
Обратите внимание! При определении расстояния для дерева, нужно учитывать объем кроны. Расстояние от соседского участка не должно быть меньше его радиуса. Например, если крона диаметром 6 метров, то эта дистанция – не менее 3 метров.
Что еще нужно знать владельцам земельных участков в Украине?
Вы имеете право обрезать ветви соседского дерева при определенных условиях. Однако, прежде чем это сделать, необходимо придерживаться установленной процедуры.
Владелец участка имеет право возводить определенные строения на его приусадебном участке. Специальные разрешения для этого не нужны.
Разрешение на срезание дерева на своем участке не требуется. Речь идет о земле в частной собственности. В то же время во дворах многоквартирных домов это делать без разрешения запрещено. Ведь такая земля принадлежит общине.