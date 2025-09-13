Можно ли спилить ветки соседского дерева?

Есть случаи, когда спилить ветви соседского дерева можно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Речь идет о ситуации, когда эти ветви мешают пользоваться участком по его целевому назначению. Тогда землепользователь или владелец имеет право "обрезать лишнее".

Заметим, что прежде чем самостоятельно убирать ветви, нужно придерживаться определенной процедуры:

попробуйте договориться с соседом мирно;

если сосед отказывается решать проблему, отправьте ему заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения;

в случае, когда сосед и в этом случае ничего не делает, вы уже можете действовать самостоятельно.

Обратите внимание! Также под это правило подпадают корни.

Как нужно сажать деревья на участке? Есть нормативы, согласно которым нужно высаживать дерево на участке. В соответствии, с ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от ствола до соседского участка должно быть 4 – 6 метров. В то же время необходимо учитывать диаметр кроны. Расстояние от соседского участка не может быть меньше половины, от этого показателя.

