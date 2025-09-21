Яка допустима висота паркану між сусідами?

Загороджені можуть бути приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Читайте також Чи треба знімати ділянку з оренди, якщо термін дії договору закінчився

Зверніть увагу! Місцева рада у містах чи селищах може встановлювати додаткові правила забудови. Зокрема і змінювати вимоги до парканів.

Загальні вимоги зараз такі:

висота огорожі між сусідніми ділянками має бути до 2 метрів;

а от з боку вулиці допускається висота – до 2,5 метрів.

Зазначимо, що є випадки, коли висота паркану може бути більша. Йдеться, наприклад, про військові об'єкти та хімічні підприємства.

Що робити, якщо паркан вище встановленої норми? Якщо паркан вище вказаного значення і заважає сусідам, потрібно змінити його конструкцію. Або ж взагалі доведеться зробити заміну. Узаконити паркан вище встановлених норм неможливо.

Важлива інформація для власників ділянок у 2025