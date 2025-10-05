В яких випадках можна спиляти гілки сусідського дерева
- Самовільно спилювати гілки сусідського дерева можна, якщо вони заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.
- Необхідно спочатку спробувати домовитися мирно або надіслати сусіду лист з вимогою усунення порушення перед тим, як спилювати гілки.
Є випадки, коли ви маєте право на те, аби самостійно спиляти гілки сусідського дерева. Важливо розуміти, що для цього мають бути певні умови.
Коли гілки сусідського дерева можна спиляти самостійно?
Самовільно спилювати гілки сусідського дерева можна, якщо вони заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
Зверніть увагу! Прибрати зайве може як землекористувач, так і власник.
Перш ніж переходити до спилювання, необхідно:
- спочатку спробувати домовитись мирно;
- якщо питання не вирішується, надішліть сусіду рекомендований лист з повідомленням про вручення з вимогою про усунення порушення;
- у випадку, коли і так питання не вирішується, вже можна спиляти гілки.
Важливо! Спилювати потрібно лише те, що заважає. Ви не можете самовільно пошкодити дерево сусіда.
Що потрібно знати власникам ділянок?
Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, дерева, з моменту як ці правила набрали чинності, мають висаджуватись на відстані 4 – 6 метрів від сусідської ділянки. Водночас потрібно враховувати об'єм крони. Чим вона об'ємніша, тим більша відстань.
Діють такі норми і для кущів. Відстань від паркану до них має бути як мінімум 1 метр.
Законодавство також регулює висоту паркану, яким оточена ділянка. Між сусідами він має бути не більш як 2 метри. А от з боку вулиці висота допускається і більша – до 2,5 метрів.