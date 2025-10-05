Коли гілки сусідського дерева можна спиляти самостійно?

Самовільно спилювати гілки сусідського дерева можна, якщо вони заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Читайте також Потрібно знати всім рибалкам: як зміна клімату вплинула на рибну промисловість в Україні

Зверніть увагу! Прибрати зайве може як землекористувач, так і власник.

Перш ніж переходити до спилювання, необхідно:

спочатку спробувати домовитись мирно;

якщо питання не вирішується, надішліть сусіду рекомендований лист з повідомленням про вручення з вимогою про усунення порушення;

у випадку, коли і так питання не вирішується, вже можна спиляти гілки.

Важливо! Спилювати потрібно лише те, що заважає. Ви не можете самовільно пошкодити дерево сусіда.

Що потрібно знати власникам ділянок?