Когда ветки соседского дерева можно спилить самостоятельно?
Самовольно спиливать ветви соседского дерева можно, если они мешают пользоваться участком по его целевому назначению, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
Читайте также Нужно знать всем рыбакам: как изменение климата повлияло на рыбную промышленность в Украине
Обратите внимание! Убрать лишнее может как землепользователь, так и владелец.
Прежде чем переходить к спиливанию, необходимо:
- сначала попробовать договориться мирно;
- если вопрос не решается, отправьте соседу заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения;
- в случае, когда и так вопрос не решается, уже можно спилить ветки.
Важно! Спиливать нужно только то, что мешает. Вы не можете самовольно повредить дерево соседа.
Что нужно знать владельцам участков?
Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, деревья, с момента как эти правила вступили в силу, должны высаживаться на расстоянии 4 – 6 метров от соседского участка. В то же время нужно учитывать объем кроны. Чем она объемнее, тем больше расстояние.
Действуют такие нормы и для кустов. Расстояние от забора до них должно быть как минимум 1 метр.
Законодательство также регулирует высоту забора, которым окружен участок. Между соседями он должен быть не более 2 метров. А вот со стороны улицы высота допускается и больше – до 2,5 метров.