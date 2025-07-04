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Агро 24 Цены на продукты Цены в супермаркетах не радуют: как начался сезон арбузов в Украине
4 июля, 22:00
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Цены в супермаркетах не радуют: как начался сезон арбузов в Украине

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на арбузы в украинских супермаркетах варьируются от 25,90 до 36,99 гривны за килограмм.
  • Массовые продажи арбузов ожидаются ближе к середине июля, что может привести к снижению цен.

На этой неделе в Украине начали продаваться арбузы из местных хозяйств. Однако цены на сочную ягоду в магазинах не очень порадовали покупателей.

Сколько стоят арбузы в украинских супермаркетах

Украинские фермеры юга и Закарпатья начали поставлять отечественные арбузы на рынки Украины, сообщает 24 Канал. Также арбузы попали и на прилавки супермаркетов популярных украинских сетей.

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Журналисты 24 Канала исследовали цены за килограмм арбуза в магазинах:

  • АТБ 29,89 гривны за килограмм;
  • Сильпо 32,40 гривны за килограмм;
  • Novus 36,99 гривны за килограмм;
  • Metro 25,90 гривны за килограмм;

Сезон начался несколько раньше

Ранее аналитики EastFruit сообщали, что сезон бахчевых начался примерно в те же сроки, что и год назад, но пока крупными оптовыми партиями продукцию отпускают немногочисленные хозяйства.

Эксперты сообщали, что сейчас основные продажи арбузов проводят по цене 20 – 28 гривен за килограмм (48 – 67 центов за килограмм), то же время объемы предложения на данный момент весьма незначительны. Эксперты отмечают, что на сегодня отпускные цены на первые партии арбузов в среднем на 10% выше, чем в начале прошлого сезона.

Важно! По словам участников рынка, массовая продажа арбузов в Украине начнется ближе к середине июля. Фермеры не исключают резкого снижения цены на бахчевые в ближайшее время вследствие увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.