Цены в супермаркетах не радуют: как начался сезон арбузов в Украине
- Цены на арбузы в украинских супермаркетах варьируются от 25,90 до 36,99 гривны за килограмм.
- Массовые продажи арбузов ожидаются ближе к середине июля, что может привести к снижению цен.
На этой неделе в Украине начали продаваться арбузы из местных хозяйств. Однако цены на сочную ягоду в магазинах не очень порадовали покупателей.
Сколько стоят арбузы в украинских супермаркетах
Украинские фермеры юга и Закарпатья начали поставлять отечественные арбузы на рынки Украины, сообщает 24 Канал. Также арбузы попали и на прилавки супермаркетов популярных украинских сетей.
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Журналисты 24 Канала исследовали цены за килограмм арбуза в магазинах:
- АТБ 29,89 гривны за килограмм;
- Сильпо 32,40 гривны за килограмм;
- Novus 36,99 гривны за килограмм;
- Metro 25,90 гривны за килограмм;
Сезон начался несколько раньше
Ранее аналитики EastFruit сообщали, что сезон бахчевых начался примерно в те же сроки, что и год назад, но пока крупными оптовыми партиями продукцию отпускают немногочисленные хозяйства.
Эксперты сообщали, что сейчас основные продажи арбузов проводят по цене 20 – 28 гривен за килограмм (48 – 67 центов за килограмм), то же время объемы предложения на данный момент весьма незначительны. Эксперты отмечают, что на сегодня отпускные цены на первые партии арбузов в среднем на 10% выше, чем в начале прошлого сезона.
Важно! По словам участников рынка, массовая продажа арбузов в Украине начнется ближе к середине июля. Фермеры не исключают резкого снижения цены на бахчевые в ближайшее время вследствие увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.