Может ли арендатор продать право аренды коммунальной земли

Часто сельхозпредприятия берут в аренду не только земли крестьян, но и коммунальные участки. Впрочем, иногда у них возникает вопрос, можно ли право аренды на такие участки продать.

Можно ли продать право аренды?

В соответствии со статьей 8-1 Закона Украины "Об аренде земли" право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности не может быть отчуждено ее арендатором другим лицам, внесено в уставный капитал, передано в залог, кроме предусмотренных частью второй настоящей статьи случаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Читайте также Какова стоимость присвоения кадастрового номера участку в 2025 году

Обратите внимание! Право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности, предоставленного для строительства жилого дома, может быть отчуждено арендатором с согласия арендодателя в случае, если такое строительство начато, на срок и на условиях, определенных первичным договором аренды, или если такое отчуждение предусмотрено первичным договором аренды.

Арендатор, что намерен отчудить право аренды земельного участка с согласия арендодателя, подает лично или направляет заказным письмом арендодателю соответствующее заявление.

Арендодатель в месячный срок со дня получения заявления письменно предоставляет арендатору согласие на отчуждение права аренды земельного участка или мотивированный отказ в предоставлении такого согласия. В случае если в установленный настоящей статьей срок арендодатель не предоставил согласия на отчуждение права аренды земельного участка или мотивированного отказа в его предоставлении, арендатор может отчуждать право аренды земельного участка через десять рабочих дней со дня окончания этого срока.

Важно! Отчужденное право аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке. Таким образом, отчуждать право аренды коммунальной земли запрещено, кроме случая, установленного частью 2 статьи 8-1 Закона Украины "Об аренде земли".