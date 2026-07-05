Можно ли сдавать садовый участок в аренду: что нужно знать владельцам земли

Владельцы садовых участков в Украине могут официально сдавать свою землю в аренду, однако для этого необходимо правильно оформить все документы. Нарушение правил пользования землей может создать проблемы как для владельца, так и для арендатора.

Как законно сдать садовый участок в аренду

Сдача в аренду земельного участка с целевым назначением "для индивидуального садоводства" в Украине является законной, сообщает "Земельный фонд Украины". Однако владельцам необходимо соблюдать требования земельного и гражданского законодательства, чтобы избежать возможных споров.

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В соответствии со статьей 22 Земельного кодекса Украины такие участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Поэтому их передача в пользование другому лицу регулируется положениями Закона Украины "Об аренде земли".

Важно, что устные договоренности между собственником и арендатором не имеют юридической силы. Если просто разрешить другому человеку пользоваться участком без письменного договора, владелец может столкнуться с рисками, в частности из-за возможного нецелевого использования земли или причинения ущерба соседним землепользователям.

Именно поэтому аренду садового участка необходимо оформлять исключительно письменным договором, в котором следует прописать все важные условия пользования землей.

Какой срок аренды можно установить и кто платит взносы

Если участок расположен на территории садоводческого общества или кооператива, владельцу необходимо учитывать правила, определенные уставом организации.

Передача земли в аренду другому лицу не означает автоматического прекращения обязательств собственника перед обществом. В частности, он может оставаться обязанным уплачивать членские, целевые взносы и коммунальные платежи.

Чтобы избежать конфликтов, в договоре аренды следует отдельно определить, кто и в каком порядке будет компенсировать такие расходы.

Еще одна важная особенность касается срока аренды. Минимальный срок в 7 лет, предусмотренный статьей 19 Закона Украины "Об аренде земли", не распространяется на участки для индивидуального садоводства.

То есть собственник и арендатор могут самостоятельно определить срок действия договора в соответствии с договоренностью сторон. В то же время максимальный срок аренды земельного участка не может превышать 50 лет.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что правильно оформленный договор аренды является основным способом защитить право собственности на садовый участок и избежать проблем с контролирующими органами. Четко прописанные условия пользования землей, оплаты расходов и сроков позволяют собственнику получать доход от участка без юридических рисков.