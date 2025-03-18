Почему владельцу земли желательно самостоятельно подписывать договор аренды

Довольно часто украинские владельцы земли отдают свою землю в аренду фермерам. Однако это может стать поводом для мошеннических действий со стороны арендатора, из-за чего стоит довольно придирчиво относиться к процедуре сдачи в аренду своего пая.

Подписывайте договор лично

Аренда земли – это серьезная сделка, которая влияет на ваши права как владельца, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Очень важно лично подписывать договор, а не передавать это третьим лицам или действовать в спешке.

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При подписании важен контроль над условиями договора. Перед подписанием вы можете проверить все условия: срок аренды, арендную плату, права и обязанности сторон. Это поможет избежать невыгодных или незаконных пунктов.

Некоторые арендаторы также могут предлагать подписать документы без ознакомления или даже пытаться оформить договор без вашего ведома. Личная подпись – это гарантия, что вы сознательно заключили соглашение, и мошенники не воспользовались вашим доверием. Кроме того, если какие-то условия вас не устраивают, вы можете обсудить их до подписания и внести возможные правки. После подписания изменить договор будет значительно сложнее.

Защитите свои права как собственника

Договор может содержать условия, которые усложнят расторжение аренды или даже приведут к потере земли. Убедитесь, что вы согласны со всеми пунктами.

Если договор подписывает кто-то другой вместо вас без надлежащих полномочий, могут возникнуть проблемы с его признанием недействительным.

Что делать перед подписанием договора: