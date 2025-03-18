В каких случаях делать экспертную оценку

Экспертная оценка земли – это официальное определение ее рыночной стоимости, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Она нужна во многих случаях, особенно когда нужно провести юридически значимые операции с земельным участком.

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Основные случаи, когда нужна оценка:

Продажа или покупка земли – чтобы определить справедливую рыночную цену.

– чтобы определить справедливую рыночную цену. Передача земли в аренду – для установления обоснованной арендной платы.

– для установления обоснованной арендной платы. Дарение или наследование для правильного оформления сделки – для правильного оформления сделки и расчета налогов.

– для правильного оформления сделки и расчета налогов. Внесение земли в уставный капитал предприятия – для учета активов.

– для учета активов. Оформление кредита под залог земельного участка – банк требует оценку как подтверждение стоимости залога.

– банк требует оценку как подтверждение стоимости залога. Судебные споры относительно стоимости земли – например, в случае раздела имущества или взыскания долгов.

– например, в случае раздела имущества или взыскания долгов. Определение размера возмещения при изъятии земли для общественных нужд – например, если участок выкупает государство для строительства дороги.

Кто может проводить оценку Оценку выполняют сертифицированные эксперты (оценщики), которые выдают официальное заключение.

Важно! Экспертная оценка помогает защитить права собственника, избежать финансовых потерь и сделать сделку прозрачной и законной.