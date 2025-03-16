Подготовьте необходимые документы

Сейчас рынок земли уже полноценно функционирует как для физических, так и для юридических лиц, поэтому количество продаж земли значительно увеличивается, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В то же время вопросы на тему продажи земли продолжают оставаться.

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Первое, что должен сделать продавец – это подготовить все необходимые документы. Земельный участок должен быть сформирован, то есть необходимо чтобы участку был присвоен кадастровый номер. Если кадастрового номера нет, необходимо обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. Во время регистрации участка ему будет присвоен кадастровый номер.

Также необходимо проверить документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. Это может быть Выписка из ГРРП, государственный акт, свидетельство о праве собственности.

Найдите нотариуса и покупателя

Подготовка других документов и проверка участка возлагаются на нотариуса, поэтому первым делом нужно выбрать, кто будет сопровождать сделку купли-продажи. Кроме того, нотариус должен зарегистрировать в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество о продаже земельного участка, если участок находится в аренде.

Важно! Также нотариус смотрит информацию о том, не является ли участок предметом судебного спора, не находится ли земля под арестом, нет ли запрета на отчуждение. Кстати, что касается договора купли-продажи, то типовой текст может предложить нотариус, но лучше посоветоваться с юристом и составить договор с учетом особенностей конкретного участка.

Преимущественное право на приобретение участка имеет недропользователь, который имеет разрешение на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, во вторую очередь – арендатор. Это означает, что продавец должен первым делом предложить купить землю им (очередь арендатора наступает только в случае отсутствия недропользователя или его отказа от участка). Это также делает нотариус.

Заключение договора, уплата налогов и регистрация права собственности

Продолжительность заключения договора будет зависеть от наличия или отсутствия лиц, имеющих первоочередное право выкупа. Если недропользователь или арендатор захочет купить участок, продавец обязан будет заключать соглашение именно с ним, предварительно согласовав условия. Если же они откажутся или не ответят, нужно будет искать покупателя своими силами.

Уплата налогов и сборов:

НДФЛ – если земельный участок в собственности более трех лет (или унаследован, или получен в результате распаевания) и это первая продажа продавца недвижимости с того момента, доход налогоплательщика от продажи – не облагается налогом. – Если продавец второй раз в течение одного календарного года продает еще один земельный участок, то надо уплатить НДФЛ – 5% от цены сделки.

– если земельный участок в собственности более трех лет (или унаследован, или получен в результате распаевания) и это первая продажа продавца недвижимости с того момента, доход налогоплательщика от продажи – не облагается налогом. – Если продавец второй раз в течение одного календарного года продает еще один земельный участок, то надо уплатить НДФЛ – 5% от цены сделки. Военный сбор – не уплачивается с первой продажи, если земельный участок в собственности более трех лет (или унаследованный, или полученный в результате распаевания) – 1,5% во всех других выше перечисленных случаях от доходов, которые облагаются НДФЛ.

– не уплачивается с первой продажи, если земельный участок в собственности более трех лет (или унаследованный, или полученный в результате распаевания) – 1,5% во всех других выше перечисленных случаях от доходов, которые облагаются НДФЛ. Госпошлина – 1% от цены в договоре, но не ниже его оценочной стоимости (экспертной оценки). Уплачивается при первой продаже и последующих. Также необходимо оплатить услуги нотариуса.

Финишной частью продажи является заключение договора купли-продажи и регистрация данных о новом владельце в Реестре вещных прав на недвижимость. Передача денег может происходить как перед подписанием договора, так и во время оформления, возможна также оплата частями. Эти условия должны быть прописаны в самом договоре.