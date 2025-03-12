Какие участки можно приватизировать во время военного положения

Адвокат Роман Симутин прояснил 24 Каналу, каково состояние с разрешением на приватизацию в 2025 году и почему это необходимо сделать каждому. Также он объяснил, зачем платить за приватизацию земли, если владелец сам строил жилье.

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Важно! Сейчас законодательно запрещена бесплатная приватизация государственных и коммунальных земель, свободных от застройки или не были переданы в пользование ранее.

Кроме:

Если на участке расположены законные объекты недвижимости, дома, здания, сооружения. Однако, это не касается объектов самовольного строительства.

Участки, которые были предоставлены гражданам в пользование до 01 января 2002 года.

Можно ли приватизировать землю и дом во время военного положения

Это возможно, при условии, что такой земельный участок имеет целевое назначение "Для строительства и обслуживания жилого дома". По словам юриста, это придомовая территория дома, конечно с огородом, но до 25 соток в селе и 10 в городе.

И именно здесь, многие путаются в понятиях. Дом, который вы построили не нужно приватизировать, он вводится в эксплуатацию через государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

Роман Симутин Адвокат Давайте более доступнее. Если дом когда-то выделялся колхозом, советом народных депутатов СССР, то есть еще при савдепии, то он подлежит приватизации. Это как с квартирами в которых большинство из нас жила при СССР, но права собственности не имела. Если же дом строился за собственные средства, то он вводится в эксплуатацию и вносится в реестр недвижимости.

По его словам, если вы не ввели дом в эксплуатацию, фактически не оформили право собственности, это очень плохо, но не смертельно. Вы не сможете его продать, подарить, передать по наследству и тому подобное.

Даже после смерти, через суд наследники еще могут доказать права собственности на дом за вашим родственником, но если дом был не приватизирован, вы его просто потеряете навсегда, вместе с землей. Это, кстати, касается и не приватизированных квартир.

Упрощенный алгоритм приватизации

Роман Симутин напоминает, что эта процедура доступна только в случае, когда на участке расположен жилой дом. В этой ситуации вам не нужно разрешение на разработку технической документации по землеустройству.

Алгоритм следующий: