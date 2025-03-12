Які ділянки можна приватизувати під час воєнного стану

Адвокат Роман Сімутін прояснив 24 Каналу, який стан із дозволом на приватизацію у 2025 році та чому це необхідно зробити кожному. Також він пояснив, навіщо платити за приватизацію землі, якщо власник сам будував житло.

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Важливо! Наразі законодавчо заборонена безоплатна приватизація державних та комунальних земель, що вільні від забудови або не були передані у користування раніше.

Окрім:

Якщо на ділянці розташовані законні об'єкти нерухомості, будинки, будівлі, споруди. Проте, це не стосується об'єктів самовільного будівництва.

Ділянки, що були надані громадянам у користування до 01 січня 2002 року.

Чи можна приватизувати землю й будинок під час воєнного стану

Це можливо, за умови, що така земельна ділянка має цільове призначення "Для будівництва і обслуговування житлового будинку". За словами юриста, це прибудинкова територія будинку, звичайно з городом, але до 25 соток в селі і 10 в місті.

І саме тут, багато хто плутається у поняттях. Будинок, який ви побудували не потрібно приватизувати, він вводиться в експлуатацію через державну інспекцію архітектури та містобудування.

Роман Сімутін Адвокат Давайте більш доступніше. Якщо будинок колись виділявся колгоспом, радою народних депутатів СРСР, тобто ще при савдепії, то він підлягає приватизації. Це як із квартирами в яких більшість з нас жила при СРСР, але права власності не мала. Якщо ж будинок будувався за власні кошти, то він вводиться в експлуатацію і вноситься в реєстр нерухомості.

За його словами, якщо ви не ввели будинок в експлуатацію, фактично не оформили право власності, це дуже погано, але не смертельно. Ви не зможете його продати, подарувати, передати у спадок тощо.

Навіть по смерті, через суд спадкоємці ще можуть довести права власності на будинок за вашим родичем, але якщо будинок був не приватизований, ви його просто втратите назавжди, разом із землею. Це, до речі, стосується і не приватизованих квартир.

Спрощений алгоритм приватизації

Роман Сімутін нагадує, що ця процедура доступна лише у випадку, коли на ділянці розташований житловий будинок. В цій ситуації вам не потрібен дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.

Алгоритм наступний: