Чи треба міняти документи

Наразі одним з найпоширеніших питань, яке непокоїть власників нерухомості є те, чи потрібно міняти старий Акт на право власності на сучасний Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Читайте також Яким чином можна переукласти договір оренди землі

Право власності на землю може бути підтверджене такими документами:

державний акт на право власності на земельну ділянку (до 1 січня 2013 року);

свідоцтво про право власності на нерухоме майно (з 1 січня 2013 року);

​свідоцтво про право на спадщину;

судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття/зміни права власності на земельну ділянку;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

інші цивільно-правові угоди щодо відчуження земельної ділянки: договори купівлі-продажу, дарування, міни, довічного утримання тощо.

З 1 січня 2013 року в Україні почав діяти Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Відтоді всі нові права власності вносяться до цього реєстру, і підтвердженням права власності спочатку було Свідоцтво про право власності, а зараз Витяг із реєстру.

Зверніть увагу! Проте право власності на нерухоме майно, що виникло до 1 січня 2013 року визнається дійсним, якщо реєстрація такого права була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення.

Державні акти зеленого кольору, як і рожевий та синій, залишається чинним і по теперішній час. Проте, для укладення будь-яких угод щодо земельної ділянки, в будь-якому випадку необхідно отримати витяг з ДЗК. Таким чином, державні акти непотрібно міняти на Витяг, проте обов'язково потрібно присвоїти кадастровий номер земельній ділянці.