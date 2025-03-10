Які податки має сплатити продавець землі

В Україні з 1 липня 2021 року діє відкритий ринок землі, який запровадили після мораторію на продаж сільгоспземель, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак для успішного продажу землі необхідно знати, які податки необхідно заплатити.

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Основні податки для фізичної особи:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 5% від суми продажу.

Якщо земля перебуває у власності понад 3 роки (або отримана у спадок), податок не сплачується.

Для сільськогосподарської землі, отриманої через безоплатну приватизацію, діє правило 10-річного володіння.

Військовий збір – 1,5% від суми продажу.

Сплачується незалежно від терміну володіння землею.

Мито за нотаріальне посвідчення договору – 1% (якщо покупець і продавець не є близькими родичами).

Які ще податки треба заплатити

Якщо земля у власності менше 3 років (10 років для приватизованих ділянок):

ПДФО – 18% (замість 5%).

Військовий збір – 1,5%.

Якщо продавець – нерезидент:

ПДФО – 18% (незалежно від терміну володіння).

Військовий збір – 1,5%.

Додаткові витрати: