Кому можна дарувати сільгоспземлю

Частина 3 статті 131 Земельного кодексу України передбачає, що земельні ділянки сільгосппризначення приватної власності можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового договору, міни, шляхом внесення до статутного капіталу чи шляхом звернення стягнення на них, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Земельний фонд України".

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Згідно з нормами цивільного законодавства за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.

Важливо! Власник сільськогосподарської ділянки може подарувати її лише найближчим родичам.

До таких родичів належать:

інший з подружжя;

діти, батьки, рідні (повнорідні та неповнорідні) брати та сестри;

двоюрідні брати та сестер, дід, баба, онуки, правнуки, рідні дядьки та тітки, племінниці та племінники, пасинок, падчериця, вітчим, мачуха.

Зверніть увагу! Юристка наголосила, що ця вимога не поширюється на земельні ділянки несільськогосподарських угідь (крім земельних ділянок під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних ділянок) і земельні ділянки для садівництва.